Конкурс на голову САП, що відбувся, має завершитися обранням керівника

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) має завершитись обранням керівника.

"Моя позиція як Президента України – конкурс, що відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідну людину обрано, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

"Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується і Національного антикорупційного бюро України. Термін повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового керівника НАБУ. Прем'єр-міністр України активізуватиме процес запуску відповідного конкурсу", - сказав Зеленський.

"Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і зараз, і в таких умовах виконують свої обов'язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, семеро працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого", - зазначив він.

Водночас, за його словами, "повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися лише тоді, коли ефективний керівник. Отже, цей конкурс також є надзвичайно важливим".