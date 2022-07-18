Масив злочинів проти нацбезпеки співробітників СБУ та прокуратури ставить питання до керівників

Президент України Володимир Зеленський вважає, що злочини проти засад національної безпеки, вчинені від початку широкомасштабного вторгнення Росії, порушують питання до керівників.

"Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупаційній території і працюють проти нашої держави", - сказав він у неділю ввечері у відеозверненні.

За словами Зеленського, "такий масив злочинів проти засад національної безпеки держави та зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні питання до відповідних керівників. Кожне з таких питань має отримати відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про усунення від посади Генерального прокурора та голови Служби безпеки України".