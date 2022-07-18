18 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 145 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 145 RUSSIAN AGRESSION

18 липня відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, у Японії – День моря, в Іспанії – День праці, у США – День ікри та День хот-догу, у Франції – День святого Арнульфа.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія Афонського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Міжнародний день Нельсона Мандели започаткований Генасамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня, у день народження одного з найвідоміших борців із режимом апартеїду (расової дискримінації) у Південній Африці.

Нельсон Мандела – перший темношкірий президент ПАР. У період існування апартеїду був одним із найвідоміших активістів у боротьбі за права людини, за що 26 років провів у в'язниці. В 1990 році правозахисника звільнили з ув'язнення, а в 1993-му нагородили Нобелівською премією миру.

Через рік, навесні 1994 року, відбулися перші у Південній Африці загальні вибори із наданням повних виборчих прав усім мешканцям багатонаціональної країни. За їхніми результатами Нельсон Мандела став президентом ПАР — і першою темношкірою людиною, яка обійняла цю посаду.

Мандела брав активну участь у реалізації програм боротьби зі СНІДом і допоміг країні отримати право приймати Чемпіонат світу з футболу 2010 року. У 2004 році, на 85-му році життя, Нельсон Мандела залишив громадську діяльність, щоб більше проводити часу з рідними та мати час для "спокійних роздумів". Помер у грудні 2013 року.

ООН приєднується до заклику Фонду Нельсона Мандели, зверненого до кожного у світі, — у рамках святкування Дня витратити 67 хвилин (по одній за кожен рік громадської діяльності Мандели), щоб допомогти іншому, зробити цього дня щось добре і важливе : допомогти нужденним і знедоленим, пограти з дитиною, доглянути довкілля або надати волонтерську та благодійну допомогу.

День моря в Японії

У Японії обов’язково мало бути свято, яке дякує морю, адже морські простори для Японії — це і безмежний світ, і неоціненний скарб. Воно так і називається - День моря, є державним, згідно із законом, визначається як день подяки океану та надії на процвітання морської країни і відзначається у третій понеділок липня.

Відрізана від великих материків Охотським морем на півночі, Японським морем на заході, Тихим океаном на сході і Східно-Китайським морем на півдні, Японія в усі часи покладалася на милість моря. З давніх-давен всі сфери життя і виробництва, пересування людей і переміщення вантажів, включно з проникненням в Японію іноземної культури, тісно пов'язані з морем.

Ще цього дня:

1946 – Відновлений в еміграції Союз української молоді;

1947 – Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії;

1954 – Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 - Заснована компанія "Intel".

1995 - Біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі зіткнулася із опором з боку духовенства УПЦ МП та силовими діями з боку загонів спецназу МВС України.

Церковне свято

Преподобний Афанасій Афонський, пам'ять якого відзначається цього дня, народився в місті Трапезунді і рано осиротів. Його виховувала благочестива черниця, а він у всьому намагався наслідувати прийомну матір — у навичках чернечого життя, у пості та в молитвах. Пізніше він узяв постриг у Кимінському монастирі.

Коли Афанасій тривалими постами досяг досконалості, ігумен благословив його на подвиг безмовності у відокремленому місці неподалік монастиря. Відлюдника часто долали біси, намагалися порушити в ньому ненависть до того місця, де він оселився. Афанасій майже піддався сумніву, але вирішив потерпіти ще рік, а далі діяти з волі Божої. В останній день його раптово осяяло яскраве світло з неба, і всі гріховні помисли відразу розсіялися. З того часу Афанасій отримав дар розчулення, а до його келії стали стікатися численні паломники, які бажають отримати від самітника пораду або просто добре слово. За переказами, кілька разів Афанасію з’являлася сама Богородиця.

Іменини: Анна, Арсеній, Василь, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан.