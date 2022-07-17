Події

19:51 17.07.2022

Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

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Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський представив у столиці Чехії виставку військової техніки РФ, знищену українськими захисниками, повідомляє пресслужба МВС.

"Денис Монастирський у Празі представив виставку військової техніки російських окупантів, знешкоджену в боях в Україні. За словами міністра внутрішніх справ, українськими військовими вже знищено понад 1,5 тисячі російських танків і понад 4 тисячі бронетранспортерів", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що на виставці техніки представлені російський танк Т-90, артилерійські установки окупантів, протитанкові системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук" і залишки ракет, випущені агресором по українських містах від початку повномасштабного вторгнення.

"Коли я вперше побував у звільнених містах, населених пунктах Київської області, мої радники одразу сказали мені, що цю техніку має побачити Україна. Цю техніку, розбиту техніку, російські танки має побачити вся Європа. І сьогодні цей день настав. Російські танки знову у Празі, але розбиті та спалені руками українських воїнів", - сказав глава МВС.

 

 

Теги: #мвс #виставка #техніка

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