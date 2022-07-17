Вінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю - голова ОВА

У вінницькому Будинку офіцерів демонтують аварійні конструкції, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться? Після влучення ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями було ухвалено рішення про розбір завалів. Йдеться не про знесення всього об'єкта, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він вже став символом стійкості Вінниці", - зазначив Борзов.

Раніше голова ОВА писав, що будівля вінницького Будинку офіцерів, яка потрапила під ракетний обстріл російських окупантів, буде знесена, долю будівлі "Ювілейного" вирішить експертна комісія.

Як повідомлялося, російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Унаслідок обстрілу загинули 24 людини з них 3 дитини. Звернулися по допомогу 202 людини, з них 68 госпіталізовані, зокрема 4 дитини. 4 людини залишаються в розшуку як зниклі безвісти.