Події

12:52 17.07.2022

Рятувальники ліквідували пожежу на промпідприємстві в Дніпрі після ракетного удару

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Рятувальники ліквідували пожежу на промпідприємстві в Дніпрі після ракетного удару

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві в Дніпрі через "приліт" російської ракети, повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко в неділю.

"90 пожежників приборкували полум'я майже 38 годин", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією голови ОВА, наразі тривають пошуки людини, що зникла на підприємстві під час атаки.

"Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять зазнали поранень. Сім із них наразі у лікарні", - написав Резніченко.

Теги: #пожежа #дніпро #ліквідація

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