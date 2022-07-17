Події

11:38 17.07.2022

За минулу добу російські окупанти 22 рази обстріляли цивільну інфраструктуру в Донецькій області, зруйновано 49 цивільних об'єктів, є загиблі

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За минулу добу російські окупанти 22 рази обстріляли цивільну інфраструктуру в Донецькій області, зруйновано 49 цивільних об'єктів, є загиблі

Російські окупанти за минулу добу завдали 22 удари по будинках і цивільній інфраструктурі в 15 населених пунктах Донецької області, внаслідок чого є жертви серед мирного населення, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що обстріли велися ракетами НУРС, 9Н723 Іскандер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією.

"Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирних, школа, дитячий садок, медичний коледж, Палац культури, залізниця, підприємства", - уточнюють правоохоронці.

Поліція і СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріли #донецька_область

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