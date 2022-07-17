Правоохоронці затримали ексначальника СБУ в Криму через підозру в держзраді – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили і затримали зрадника України - діючого співробітника СБУ, який працював на спецслужби РФ, повідомляє пресслужба ДБР.

Уточнюється, що до березня 2022 року цей співробітник очолював одне з регіональних управлінь СБУ.

"У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб російської федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами", - зазначають у відомстві.

Там наголошують, що співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, була задокументована передача їм інформації, що становить державну таємницю.

"Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави", - уточнюють правоохоронці.

Вони додають, що зрадник був затриманий, зібрано достатньо доказів для повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 Ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво в передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Напередодні джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що правоохоронці затримали колишнього начальника Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча за підозрою в державній зраді.