Події

22:35 16.07.2022

Зеленський після фейку про масовий обстріл України в суботу закликав не вірити страшилкам із анонімних джерел

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Зеленський після фейку про масовий обстріл України в суботу закликав не вірити страшилкам із анонімних джерел

Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити страшилкам із анонімних джерел після поширеної у суботу інформації про масовий обстріл України.

"Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну та один про одного, про те, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні?", - сказав він у суботу у традиційному відеозверненні.

За його словами, "після всього, що відбувалося у попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру… нерви псуються щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадових осіб. Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу? Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами та сайтами поширюються свідомі "вкидання" з Росії, мета яких лише одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором".

Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас з вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення від кого б вони не йшли", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами та артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І настільки ж очевидним має бути і те, що українську єдність не зламати і брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови", - заявив він.

 

 

Теги: #позиція #обстріли #фейки

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