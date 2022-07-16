Із території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних жителів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело евакуацію групи мирних жителів із території Святогірської Лаври у Донецькій області.

"Це родина, яка ховалася в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати і троє дітей. При цьому наймолодша дитина народилася на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара людей похилого віку – чоловік і жінка", - повідомляє пресслужба ГУР МО у телеграм-каналі.

Зазначається, що зараз усі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору у Святогірську Лавру. На її території перебуває до 600 мирних жителів, з яких понад 50 дітей, зокрема 4 немовлят", - зазначають у ГУР.