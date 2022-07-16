На кордоні з Польщею вилучили контрабандну партію електронних сигарет на 700 тис. євро

Контрабандну партію електронних сигарет вартістю 700 тисяч євро вилучили у пункті пропуску "Краковець-Корчова " на кордоні з Польщею, повідомляє пресслужба Львівської митниці.

"15 липня у пункті пропуску "Краковець-Корчова" львівські митники затримали 200 тисяч одиниць (тисячу пачок) незадекларованих одноразових електронних сигарет Elf Bar орієнтовною вартістю понад 700 тисяч євро", – йдеться в повідомленні Львівської митниці.

Вантаж електронних сигарет виявили у вантажівці MAN, яка прибула з Польщі.

Водій автомобіля, громадянин Польщі, не надав жодних документів до митного контролю та заявив, що не переміщує через кордон жодних вантажів, не зазначених у декларації.

Однак під час зважування митники виявили значну розбіжність між фактичною вагою автомобіля та зазначеною у документах.

Під час поглибленого огляду у вантажному відсіку напівпричепа виявили 200 тисяч одиниць незадекларованих одноразових електронних сигарет, орієнтовною вартістю понад 700 тисяч євро.