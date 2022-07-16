Україна може використати HIMARS проти російських об'єктів у Криму

Україна може використовувати системи залпового вогню HIMARS та інші РСЗВ далекої дії проти об'єктів РФ у Криму, заявляє представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Відповідаючи на запитання в ефірі телемарафону в суботу, Скібіцький зазначив, що справді Кримський півострів став " просто хабом переміщення окупантів", а отже – їхнє накопичення у вигляді військової техніки, боєприпасів та матеріалів можуть стати метою РСЗВ.

Крім того, за його словами, Чорноморський флот постійно використовується для ракетних атак проти України, " і це теж одна з цілей, які необхідно вражати задля безпеки" нашої країни.