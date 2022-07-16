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16:32 16.07.2022

Байден і спадкоємний принц Саудівської Аравії висловили підтримку Україні за підсумками зустрічі в Джидді

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Байден і спадкоємний принц Саудівської Аравії висловили підтримку Україні за підсумками зустрічі в Джидді

Президент США Джозеф Байден і спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман на зустрічі в Джидді обговорили ситуацію в Україні і висловили готовність продовжувати підтримку українського народу, повідомляє пресслужба Білого Дому.

"Лідери підтвердили свою прихильність наданню критично важливої допомоги українському народу, а також забезпеченню безперешкодного експорту зерна і продуктів з пшениці для пом'якшення глобальної продовольчої кризи, яка загрожує сильним ударом по низці близькосхідних і африканських держав", - повідомляється в підсумковому комюніке.

Обидві сторони наголосили, що заснований на правилах порядок лежить в основі міжнародної безпеки, і відзначили важливість поваги міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету. Вони підтвердили принципи, викладені в резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року, схваленої всіма членами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Теги: #зерно #україна #байден #саударавія

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