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16:16 16.07.2022

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази - ізраїльська армія

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Літаки ВПС Ізраїлю в суботу завдали ударів по низці об'єктів ХАМАС у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл, повідомила пресслужба ізраїльської армії.

"Деякий час назад у відповідь на ракетний обстріл (ізраїльські, - "ІФУ") літаки завдали ударів по низці терористичних об'єктів ХАМАС у секторі Гази", - йдеться в заяві армії.

Удари, як випливає із заяви, було завдано по "об'єкту з виробництва зброї, розташованому всередині військового поста ХАМАС, і ще трьом військовим постам, що належать ХАМАС".

Як повідомлялося, з сектора Гази по ізраїльській території в ніч на суботу було випущено дві ракети, одну з них збили засоби ППО.

"Терористи в Газі щойно випустили дві ракети, націлені на ізраїльських цивільних осіб. Одна з ракет була перехоплена армійською системою протиповітряної оборони", - йшлося в повідомленні армія Ізраїлю.

Про можливих постраждалих і руйнування не повідомлялося.

ЗМІ зазначають, що ракетний обстріл з Гази міг бути спровокований ізраїльським рейдом на Західному березі Йордану рано вранці в п'ятницю, внаслідок якого троє палестинців загинули і восьмеро були поранені.

Теги: #ізраїль #авіаудари #сектор_гази

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