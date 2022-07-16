В Івано-Франківську затримана і засуджена помічниця колабораціоніста Стремоусова, яка займалася пропагандою в соцмережах

Суд засудив затриману в Івано-Франківську помічницю призначеного російськими окупантами "заступника керівника адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова до п'яти років позбавлення волі, повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"Зловмисниця координувала інформаційну підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ. Перебуваючи на Прикарпатті, вона розганяла через Інтернет гасла на підтримку окупантів і активно поширювала повідомлення, в яких закликала до відновлення СРСР. Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, зокрема заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм куратором спілкувалася через закриті канали зв'язку", - сказав Дехтяренко у відеозверненні, розміщеному в телеграм-каналі СБУ.

За його словами, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти Української держави.

Речник СБУ не уточнив імені затриманої.

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї знайшли паспорт громадянки РФ і комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності", - додав Дехтяренко.