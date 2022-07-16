Події

10:47 16.07.2022

Ексчиновникам Київського КП висунуто підозру у заволодінні коштами, виділеними на розчищення озера

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Ексчиновникам Київського КП висунуто підозру у заволодінні коштами, виділеними на розчищення озера

Троє колишніх посадових осіб комунального підприємства міста Києва і директор підприємства повідомлені про підозру у заволодінні шляхом шахрайства понад 18,5 млн грн, виділених на розчищення озера в українській столиці.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України, чиновники залучили комерційне підприємство для проведення робіт із розчищення озера на території Голосіївського району м.Києва на підставі договору, проте фактично роботи з розчищення озера воно не виконувало.

"Його посадові особи за попередньою змовою зі службовцями комунального підприємства здійснили незаконний видобуток піску. Надалі його використовували для будівництва. З метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах посадові особи комунального підприємства підписали акти виконаних робіт, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість цих робіт. Таким чином підозрювані заволоділи коштами, виділеними з бюджету м.Києва для виконання робіт з розчищення та благоустрою водних об'єктів столиці, на суму понад 18,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам інкримінується шахрайство і службове підроблення (ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України), у них проведено обшуки, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Теги: #прокуратура #чиновники #київ

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