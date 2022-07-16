Окупанти з вечора обстріляли 4 прикордонні ОТГ на Сумщині – голова обладміністрації

Російські окупанти обстріляли територію чотирьох прикордонних об'єднаних територіальних громад у суботу вранці і в п'ятницю ввечері, зокрема із застосуванням авіації, є руйнування, повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Новослобідська громада: вчора о 22 вечора росіяни зі ствольної артилерії стріляли по громаді, 6 прильотів. Сьогодні з 6 ранку по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномета. Білопільська громада. Майже з 8 ранку були прильоти зі ствольної артилерії, щонайменше 12. Есманська громада: о пів на дев'яту почався мінометний обстріл. Також ворог випустив 4 ракети з літака. Є суттєві руйнування в громаді. Подробиці пізніше", - написав Живицький в телеграм-каналі.

Новослобідська об'єднана територіальна громада належить до Конотопського району, Зноб-Новгородська та Есманська – до Шосткинського, Білопільська – до Сумського району Сумської області. Території всіх чотирьох ОТГ безпосередньо межують з РФ.