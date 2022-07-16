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09:39 16.07.2022

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

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Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, понад 662 дітей поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 липня понад 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинули і понад 662 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

15 липня у м. Херсоні військовослужбовці РФ вбили матір та її малолітню доньку. Крім того, стало відомо ще про трьох дітей, які дістали 14 липня поранень унаслідок ракетних обстрілів ворогом центру м.Вінниця.

15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське – 16-річна.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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