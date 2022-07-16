Події

07:15 16.07.2022

Окупанти мають відчути санкційну відповідь на терор

1 хв читати
Окупанти мають відчути санкційну відповідь на терор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти мають відчути справедливу відповідь на терор, зокрема завдяки санкціям.

"Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі сьомого санкційного пакета, який готується проти Російської Федерації. І завдання українських дипломатів - зробити все для посилення цього пакета", - сказав він у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

"Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти мають відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема, відчути завдяки санкціям", - зазначив він.

"Звісно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні сили України", - додав Зеленський.

Теги: #рф #україна #терор #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 16.07.2022
"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня впав до $580,7 млн

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня впав до $580,7 млн

07:41 16.07.2022
США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду

США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду

07:37 16.07.2022
Ткаченко: Росія навмисно прагне знищити українську ідентичність та культурну спадщину, тому міжнародні організації мають посилити тиск на країну-агресора

Ткаченко: Росія навмисно прагне знищити українську ідентичність та культурну спадщину, тому міжнародні організації мають посилити тиск на країну-агресора

21:55 15.07.2022
Євросоюз зі свого спільного фонду виділяє додаткові 433 млн євро трьом країнам, зокрема на підтримку біженців з України

Євросоюз зі свого спільного фонду виділяє додаткові 433 млн євро трьом країнам, зокрема на підтримку біженців з України

20:39 15.07.2022
Іран заперечує постачання дронів до Росії та підтримує припинення війни в Україні

Іран заперечує постачання дронів до Росії та підтримує припинення війни в Україні

19:46 15.07.2022
РФ має нести повну відповідальність за смерть британця Юрі в полоні - Трасс

РФ має нести повну відповідальність за смерть британця Юрі в полоні - Трасс

17:51 15.07.2022
Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

16:08 15.07.2022
Латвія посилила правила ввезення підакцизних товарів з Білорусі та Росії

Латвія посилила правила ввезення підакцизних товарів з Білорусі та Росії

10:26 15.07.2022
Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

09:33 15.07.2022
РФ втратила минулої доби 130 військових, 5 танків, 1 літак - Генштаб

РФ втратила минулої доби 130 військових, 5 танків, 1 літак - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Російська армія вранці в суботу з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових будівель та дві навчальні, поранено жінку

Збільшилася до 16 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі

ОСТАННЄ

Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

У Вінниці після ракетного удару залишається невідомою доля 4 людей - мер

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти з вечора обстріляли 4 прикордонні ОТГ на Сумщині – голова обладміністрації

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

На південному заході Європи вирують лісові пожежі на тлі сильної спеки

Окупанти обстріляли Миколаїв і чотири райони в області, а в Баштанці двоє людей поранено

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА