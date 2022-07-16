Окупанти мають відчути санкційну відповідь на терор
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти мають відчути справедливу відповідь на терор, зокрема завдяки санкціям.
"Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі сьомого санкційного пакета, який готується проти Російської Федерації. І завдання українських дипломатів - зробити все для посилення цього пакета", - сказав він у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.
"Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти мають відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема, відчути завдяки санкціям", - зазначив він.
"Звісно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні сили України", - додав Зеленський.