Сили української ППО знищили запущені по Дніпру чотири ворожі ракети Х-101 - Повітряні сили

Засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" збили чотири ворожі ракети Х-101, запущені по Дніпру увечері в п'ятницю, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"15 липня, близько 22:00, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Як зазначається, пуски ракет Х-101 здійснювалися з літаків стратегічної авіації Ту-95 із північної частини Каспійського моря.

У Повітряних силах пояснили, що "ракета Х-101 - одна з найбільш технологічних на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить 5500 кілометрів. Швидкість ракети - 720 км/год".