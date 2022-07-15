Росіяни встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС та обстрілюють Нікополь - голова "Енергоатому"

Російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя, повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону в п'ятницю.

"Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає все більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя", - сказав він.

За словами голови "Енергоатому", на майданчику станції, як і раніше, перебувають до 500 російських солдатів, які контролюють її периметр, також на ЗАЕС присутні важка техніка, зброя та вибухівка окупантів.