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21:57 15.07.2022

Голова Одеської обладміністрації направив ДБР до мера Білгорода-Дністровського та голови райради, котрі відмовилися звільнятися після бійки

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Голова Одеської обладміністрації направив ДБР до мера Білгорода-Дністровського та голови райради, котрі відмовилися звільнятися після бійки

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко ініціював перевірку діяльності мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана та голови Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка Державним бюро розслідувань (ДБР) та іншими слідствами після того, як ті відмовилися звільнятися після вчиненої ними бійки.

"Сьогодні відвідав Білгород-Дністровський. Двоє чиновників, які нещодавно показали неприйнятну поведінку, вирішили не писати заяви на звільнення, щоб, за їхніми словами, не підвести своїх виборців. Тому, щоб перевірити правомірність їхньої службової діяльності, до них буде направлено ДБР, а фінансово-господарську діяльність перевірить відповідна служба", - розповів Марченко у відеозверненні, розміщеному у телеграмі у п'ятницю.

Глава обладміністрації також додав, що "домовитися зі мною чиновникам не вдастся".

7 липня на позачерговій сесії Білгород-Дністровської районної ради депутати планували розглянути бюджетні та тарифні питання, проте присутні на ньому Мельниченко та Граждан почали ображати один одного і зрештою побилися. Відео інциденту широко розповсюдилося в соцмережах.

 

 

 

Теги: #чиновники #перевірка #білгород_дністровський

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