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20:44 15.07.2022

Рада розгляне заяву Лазебної про відставку на найближчому засіданні – Стефанчук

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Рада розгляне заяву Лазебної про відставку на найближчому засіданні – Стефанчук

Верховна Рада розгляне на найближчому засіданні заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України, повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук.

"Щодо заяви Марини Лазебної. Сьогодні (15 липня – ІФ) заява надійшла до Верховної Ради України. Міністерство просить розглянути її відставку. На найближчому засіданні парламенту питання буде винесене на розгляд", – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, до Ради передано заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики. Кандидатом на цю посаду розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович.

 

Теги: #рада #спікер #лазебна

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