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19:46 15.07.2022

РФ має нести повну відповідальність за смерть британця Юрі в полоні - Трасс

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РФ має нести повну відповідальність за смерть британця Юрі в полоні - Трасс

Росія має нести повну відповідальність за смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі у полоні на непідконтрольних уряду територіях України, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні. Росія має нести повну відповідальність за це", - йдеться в заяві Трасс на сайті британського уряду у п'ятницю.

Вона зазначила, що Юрі було схоплено під час виконання гуманітарної роботи.

"Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед неспровокованим російським вторгненням. Російський уряд і його маріонетки продовжують чинити звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - наголосила Трасс.

Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку викликало посла Росії Андрія Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння Великої Британії у зв'язку з повідомленнями про загибель громадянина Великої Британії Пола Юрі у полоні на непідконтрольних уряду територіях України. Зазначається, що Трасс доручила другому постійному заступнику міністра закордонних справ у справах Співдружності та розвитку Тіму Берроу викликати посла, щоб закликати Росію уточнити статус Юрі.

 

 

Теги: #рф #британія #доброволець #трасс

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