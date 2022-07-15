Події

14:51 15.07.2022

В Інтернаціональному легіоні підтвердили інформацію про смерть британця, співробітника гуманітарної організації Пола Юрі

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В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про смерть співробітника гуманітарної організації Presidium Network, громадянина Великої Британії Пола Юрі.

"Ми засмучені звісткою про смерть містера Юрі. Хочемо уточнити, що він не був в Інтернаціональному легіоні. Він не воював в Україні. Він був співробітником гуманітарної організації, як підтвердила Presidium Network, некомерційна організація, в якій працював містер Юрі", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Інтернаціонального легіону.

В Інтернаціональному легіоні зазначили, що оскільки Юрі не був легіонером, додаткову інформацію надати не можуть.

У квітні співзасновник та головний операційний директор Presidium Network Домінік Бірн повідомив про те, що двох громадян Великої Британії, Пола Юрі та Ділана Гілі, викрали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Теги: #війна #велика_британія #нтернаціональний_легіон

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