Події

09:42 15.07.2022

Відомо про двох поранених унаслідок обстрілу навчальних закладів у Миколаєві, на місці працюють рятувальники

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Двоє людей дістали поранень після ракетного удару російських окупантів по навчальних закладах у Миколаєві, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві! На місцях уже працюють рятувальники й аварійні бригади. Поки що відомо про двох поранених", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях уже багато людей. Справжні терористи!" - додав він.

Раніше повідомлялося, що в місті вранці пролунало понад 10 вибухів.

 

Теги: #миколаїв #поранені

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