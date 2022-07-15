Відомо про двох поранених унаслідок обстрілу навчальних закладів у Миколаєві, на місці працюють рятувальники

Двоє людей дістали поранень після ракетного удару російських окупантів по навчальних закладах у Миколаєві, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві! На місцях уже працюють рятувальники й аварійні бригади. Поки що відомо про двох поранених", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях уже багато людей. Справжні терористи!" - додав він.

Раніше повідомлялося, що в місті вранці пролунало понад 10 вибухів.