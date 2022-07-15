У Вінниці після ракетних ударів залишаються зниклими 18 людей - ДСНС

У Вінниці після ракетних ударів російських військових залишаються зниклими 18 людей, повідомляє Держслужба з НС.

"Загинули 23 людини (зокрема три дитини); 71 людину (серед них троє дітей) госпіталізовано; по медичну допомогу звернулися 117 осіб; залишаються зниклими 18 осіб", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у п'ятницю вранці.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов написав у телеграм-каналі, що серед загиблих дітей - "4-річна сонячна Ліза".

"Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий", - повідомив голова ОВА.

За його інформацією, тіла двох дітей і 11 дорослих досі не ідентифіковано.

У Вінниці та області 15 липня оголошено день жалоби.