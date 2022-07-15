За добу поліцейські задокументували понад 60 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів на Харківщині

Минулої доби поліцейські зафіксували понад 60 фактів руйнування різних об'єктів унаслідок обстрілів Харкова та області російськими окупантами.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області

Зокрема, у ніч на 15 липня Харків зазнав чергових ракетних ударів, унаслідок чого було пошкоджено будівлю навчального закладу та зупинку громадського транспорту. Вдень, 14 липня, під ворожі удари потрапило с.Велика Бабка. В результаті було пошкоджено житлові будинки мирних громадян, об'єкти інфраструктури.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділень поліції доставлено 15 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.