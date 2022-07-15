Події

07:15 15.07.2022

За четвер окупанти вісім разів обстріляли Сумську область

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За четвер окупанти вісім разів обстріляли Сумську область

За четвер, 14 липня, російські окупанти 8 разів обстріляли 8 громад у Сумській області, руйнувань та жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За цей день з 09.00 до 21.00 ворог 8 разів обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Загалом - понад 40 пострілів із різних видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники). (…) Постраждалих немає, руйнувань теж", – написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "громади, які постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська".

Теги: #обстріли #сумська_область

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