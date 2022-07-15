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07:11 15.07.2022

Палата представників США ухвалила свою версію оборонного бюджету на 2023 рік

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Палата представників США ухвалила свою версію оборонного бюджету на 2023 рік

Палата представників США в четвер ухвалила оборонний бюджет майже $840 млрд на 2023 фінансовий рік, повідомляє The Hill.

Нижня палата Конгресу ухвалила бюджет на суму $839 млрд 329 голосами "за" та 101 "проти".

"Проти" проголосували 39 демократів та 62 республіканці.

Зазначається, що нинішній оборонний бюджет, підтриманий палатою представників, на $37 млрд перевищує запит президента США Джо Байдена.

Окрему версію оборонного бюджету слід розглянути в сенаті, а потім обидві палати Конгресу мають дійти до узгодженої версії, яка і буде відправлена на підпис президенту Джо Байдену.

Сенатор Джек Рід, голова сенатського комітету із збройних сил, заявив Politico, що верхня палата, швидше за все, розпочне обговорення своєї версії законопроєкту у вересні.

На військову допомогу Україні було виділено $1 млрд.

 

 

Теги: #сша #конгрес #оборона #голосування

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