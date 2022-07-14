План відновлення України презентували на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади

На розширеному засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові було презентовано Fast Recovery plan – план відновлення України від наслідків повномасштабної війни Росії проти нашої держави, повідомляє пресслужба Офісу президента у четвер.

Як наголосив на засіданні голова Офісу Андрій Єрмак, найважливіше сьогодні – визначити, як ефективно подбати про українських громадян, які страждають від російської агресії.

"Росія цілеспрямовано обстрілює мирні міста, нищить локації, де немає військових об’єктів. Тому нам потрібно досягти "ефекту Фенікса" – відновлення та покращення того, що знищено й спалено, швидко і без зволікань", - сказав він.

Керівник Офісу Глави держави переконаний, що кейс відновлення України має стати історією успіху для всієї Європи. "Україна має стати еталоном відновлення й прикладом для майбутніх поколінь. Україна буде величезним будівельним та інвестиційним майданчиком, який може дати поштовх розвитку європейських економік", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента зазначив, що більшу частину Fast Recovery plan можна буде втілити в життя після війни, але необхідний мінімум, який потрібно реалізовувати зараз.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, план відновлення України має два ключові виміри. Згідно з першим, відбудова країни та реформи мають відбуватися відповідно до найкращих правил і практик ЄС, адже метою нашої держави є членство у Євросоюзі. Другий вимір передбачає регіональний принцип, коли іноземні партнери беруть шефство над різними регіонами країни, фінансують і беруть безпосередню участь у підготовці й реалізації проектів відбудови.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, сьогодні загальна сума для реалізації Fast Recovery plan становить 17 млрд дол США. Він передбачає відновлення 100% житлового фонду на деокупованих територіях, а також частини шкіл, садів, лікарень та об'єктів ЖКГ (загалом понад 38 тис. об'єктів).

"Саме таку кількість визначили обласні адміністрації та місцеві ради як критично необхідну для відновлення, щоб українці могли повернутися додому на деокуповані території", - сказав він.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга наголосив, що на міжнародному рівні, зокрема під час нещодавньої конференції у Лугано, розпочалася активна дискусія щодо повоєнного відновлення України.

За його словами, патронат іноземних держав над окремими регіонами та містами має стати важливим інструментом відновлення.

Болгарія висловила готовність допомогти у відновленні одного з південних регіонів України, Велика Британія готова приєднатися до відновлення Києва та області, Греція – до відновлення Одеси, Іспанія – окремих районів столиці, Італія та Албанія – до відновлення Ірпеня, Нідерланди – Херсонської області, Польща – Харківської області, Чехія – Дніпропетровщини, Франція – Чернігівщини та деяких міст Київщини.

Крім того, Азербайджан та Марокко розглядають можливість приєднатися до відновлення окремих об'єктів в Ірпені та Одесі, Туреччина – до відновлення Харкова.