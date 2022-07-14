Події

21:25 14.07.2022

США готові надіслати групу прокурорів для роботи на місцях воєнних злочинів в Україні

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США готові надіслати групу прокурорів для роботи на місцях воєнних злочинів в Україні

США готові надіслати групу прокурорів для роботи на місцях воєнних злочинів в Україні, також американські колеги активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Про практичну підтримку "на землі" говорили також із партнерами зі Сполучених Штатів. Була продуктивна дискусія про подальші кроки з послом з особливих доручень Офісу глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет ван Скак та легендарним "мисливцем за нацистами" Елі Розенбаумом із Департаменту юстиції США,", - написала вона у фейсбуці.

За її словами, США формують групу прокурорів, яка стане з Україною "пліч-о-пліч на полі бою за справедливість". Також американські колеги активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group, яка працює з Офісом генпрокурора.

Теги: #сша #війна #розслідування

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