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18:23 14.07.2022

Монастирський: ракетні удари по центру Вінниці – це злочинна відповідь ворога на роботу ЗСУ на сході України

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Монастирський: ракетні удари по центру Вінниці – це злочинна відповідь ворога на роботу ЗСУ на сході України

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський називає ракетні удари по центру Вінниці злочинною реакцією у відповідь ворога на успішну роботу українських військовослужбовців на сході України.

"Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об'єктах... Думаю, що це одна з відповідей на дії наших Збройних сил, сил оборони на сході країни", - сказав міністр у четвер на брифінгу у Вінниці.

За словами міністра, такий висновок можна зробити після ворожих ударів по ТЦ у Кременчуці, по житлових районах у Часовому Яру та по центру Вінниці, де вдень було багато людей.

"Вони скоюють воєнні злочини, щоб залякати", - додав глава МВС.

Відповідаючи на запитання про те, чи була це спланована атака по мирних жителях або ж помилка ворога в координатах, Монастирський сказав: "Удари відбуваються по тих об'єктах, які не становлять ніякої військової небезпеки... Крім того, сам тип зброї "Калібр" належить до досить високоточної зброї та обирає певну мету. Сьогодні це – цивільні люди, цивільні автомобілі".

Теги: #удар #вінниця #монастирський

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