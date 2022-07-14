Події

17:42 14.07.2022

Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

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Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

Росіяни вдень у четвер, 14 липня, обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг, дві ракети збила українська протиповітряна оборона, повідомили у Вінницькій міськраді.

"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети становить 1770 кг. Довжина ракети – 6 м 20 см. Бойова частина – 450 кг", – повідомив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України Сергій Гайдиш, передає пресслужба міськради в телеграм-каналі.

Зазначається, що ракети можуть огинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Як повідомлялося, 22 людини загинули внаслідок влучення крилатих ракет типу "Калібр" по Вінниці в четвер удень, троє з них діти, ідентифіковано тіла шести загиблих. У списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 людей.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, 115 людей звернулися по допомогу до медичних закладів, 52 – поранені.

Значних руйнувань і пошкоджень унаслідок удару зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Ракети були випущені близько 11 години з акваторії Чорного моря з підводного човна.

Теги: #вінниця #ракети

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