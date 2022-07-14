Кількість зниклих безвісти внаслідок обстрілу Вінниці зросла до 46 осіб - ДСНС

Унаслідок ракетного удару по Вінниці вдень у четвер, 14 липня, втрачено зв'язок із 46 людьми, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у соцмережі фейсбук.

"Оперативна інформація станом на 15:55: загинули 20 людей (зокрема три дитини), 52 людей (зокрема трьох дітей) госпіталізовано, з них 34 особи у важкому стані, пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів. Триває пошук 46 людей, зв'язок із якими відсутній", - зазначається у повідомленні.

Від ДСНС залучено 319 осіб і 33 одиниці техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи та психологи ДСНС.

Як повідомлялося, 20 людей загинули внаслідок влучання трьох крилатих ракет типу "Калібр" по м. Вінниця у четвер удень, троє з них – діти. 90 людей звернулися по допомогу до медичних закладів, з них близько 50 перебувають у важкому стані. Крім того, повідомлялося про 15 безвісти зниклих громадян, які перебували на місці влучення ворожих ракет. Значних руйнувань і пошкоджень унаслідок удару зазнали житлові будинки, адміністративні й офісні приміщення.

Зазначається, що ракети було випущено близько 11 години з акваторії Чорного моря з підводного човна.