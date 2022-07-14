Винні у злочинах в Україні не повинні ховатися за імунітетом посадових осіб – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди, чиї рішення спричинили агресію проти країни, не повинні ховатися за імунітетом посадових осіб.

"Ті люди, чиї рішення призвели до цього масиву злочинів, не повинні ховатися за так званим імунітетом посадових осіб. Принцип неминучості покарання має дійти й цих людей. І це може забезпечити лише спеціальний трибунал щодо агресії проти України", - заявив він у четвер, виступаючи через відеозв'язок на міжнародній конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі.

Він нагадав, що "для допомоги слідству і національному, і міжнародному ми запустили проєкт "Книга катів українського народу".

"Але наявні судові установи через юрисдикційні причини не можуть притягнути до відповідальності всіх винних. Саме у первинному злочині – агресії", - сказав він.

"Тому й потрібен спеціальний суд. Трибунал, який забезпечить справедливе та законне покарання всіх, хто розпочав цю історію катастроф і трагедій, яка стала найбільшою війною в Європі з часів Другої світової війни. Наших із вами зусиль вистачить, щоб зафіксувати злочини російських окупантів, щоб зібрати всі докази та зробити так, щоб вони були допустимими в судах", - сказав президент.