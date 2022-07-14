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14:47 14.07.2022

Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

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Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

Станом на 14:00 четверга до поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували на місці влучання ворожих ракет у Вінниці, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі влучання ворожих ракет. Наразі вони на зв'язок не виходять", - написав голова Нацполіції на своїй сторінці у фейсбуці.

Він додав: "На жаль, кількість загиблих зросла до 20. Троє з них - це діти".

За словами Клименка, на місці події продовжують працювати понад 400 поліцейських. "12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України та Служби безпеки документують черговий злочин російської армії проти українського народу", - додав голова Нацполіції.

Теги: #вінниця #зниклі_безвісти

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