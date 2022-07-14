Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України та назвав п'ять його параметрів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності та розкрив його майбутні параметри, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Я висловлюся гранично ясно: Україна обвинувачує Росію у вчиненні злочину агресії. Разом із іншими державами, організаціями та інституціями ми використаємо всі доступні інструменти, щоб добитися справедливості для тисяч невинних жертв цього злочину, і ми не покладемо рук, допоки винні не будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Кулеба на міжнародній конференції щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні, яка розпочалася 14 липня в Гаазі.

Кулеба роз'яснив, що у той час як міжнародне кримінальне правосуддя має достатні інструменти для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду, наявні інституції постають перед об’єктивними правовими перешкодами у розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення Спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво Росії саме за цей злочин.

"Якщо немає відповідних інструментів, які дають змогу нам здійснити правосуддя, ми повернемося до витоків міжнародного кримінального правосуддя, щоб їх створити", - наголосив міністр.

Глава МЗС України нагадав, що ініціативу створення Спеціального трибуналу вже підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ, сейм Литовської Республіки.

"Україна закликає міжнародних партнерів розглянути можливість укладання угоди про створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Я закликаю всі сторони негайно розпочати реалізацію ініціативи", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба запевнив, що ініціатива щодо створення трибуналу не спрямована на заміну чи послаблення важливих зусиль Міжнародного кримінального суду та інших міжнародних судів та трибуналів, а навпаки доповнить їх.

Міністр назвав п'ять основних параметрів, які Україна пропонує покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу. Зокрема, Спецтрибунал базуватиметься на правилах та підходах, які застосовує Міжнародний кримінальний суд і які викладені в його Римському статуті. Він розслідуватиме і переслідуватиме злочини агресії проти України, вчинені на її території, як це визначено статтею 8 bis Римського статуту. Крім того, юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України. Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію стосовно фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави. Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави, чи офіційний статус іншої посадової особи держави, не звільнятиме таку особу від індивідуальної кримінальної відповідальності та не пом'якшуватиме покарання. Також Спеціальний трибунал розглядатиме лише злочини агресії проти України і буде створений як міжнародний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.

"Тисячі невинних жертв цього злочину агресії заслуговують на справедливість. Справедливість також необхідна міжнародній спільноті загалом, щоб покарати найбільше порушення міжнародного права з часів Другої світової війни. Ми маємо покласти край безкарності та залишити наступним поколінням світ, де верховенство права завжди пануватиме", - підсумував міністр.