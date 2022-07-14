Події

14:15 14.07.2022

Бутрій: Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу

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Бутрій: Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу

В. о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій припускає, що після деокупації Херсонської області стануть відомі злочини російських військових, подібні до скоєних у Бучі на Київщині.

"Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, я думаю, що ми побачимо ще одну Бучу", - сказав Бутрій на онлайн-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що "орки звіріють", посилили контроль та перевірки.

За словами в. о. голови ОВА, жителям області бажано евакуюватися, що можна зробити через Василівку Запорізької області, хоча "офіційних виїздів" не було з перших днів окупації.

"Ми підключаємо волонтерів до евакуації та закликаємо людей по можливості залишити територію", - розповів Бутрій.

Він нагадав, що більша частина Херсонщини наразі тимчасово окупована РФ, водночас звільнено 44 населені пункти, які постійно перебувають під обстрілами російських військ.

Теги: #херсонщина

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