Унаслідок ракетного удару по Вінниці 17 загиблих, зокрема двоє дітей - Офіс генпрокурора

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Вінниці загинуло 17 людей, зокрема двоє дітей, десятки людей отримали поранення, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що пов'язано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниці.

"Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі двох дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення", - інформують в Офісі генпрокурора.

У повідомленні також зазначено, що пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.