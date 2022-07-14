Кількість постраждалих від ракетного удару у Вінниці зросла до 90, майже півсотні з них у важкому стані - голова Нацполіції

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Вінниці загинули 12 людей, ще близько 90 постраждалих, із яких майже півсотні - у важкому стані, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Прильоти по Вінниці. Інформація станом на 13:00. Загинули 12 людей. Близько 90 постраждалих звернулися по допомогу до медичних закладів, майже півсотні з них у важкому стані", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, встановлено, що також знищено приміщення одного із медичних центрів.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих.

"Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00", - додав голова Нацполіції.