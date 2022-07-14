Події

12:14 14.07.2022

Заступник голови ОП повідомив про 8 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці

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Заступник голови ОП повідомив про 8 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці

Вісім людей загинули внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця у четвер удень, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Російські ракети влучили у центр Вінниці. Восьмеро загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені. Це черговий злочин окупантів у нашому мирному місті глибоко в тилу", - написав Тимошенко у телеграмі.

Раніше повідомлялося про двох загиблих, зокрема дитину, і шістьох поранених унаслідок удару.

 

Теги: #тимошенко #вінниця #загиблі

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