Події

08:38 14.07.2022

Окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів у Луганській області

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Окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів у Луганській області

Російські окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах на адмінмежі Луганської та Донецької областей, ведуть наступ у напрямку Верхньокам'янського, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"По населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей ворог завдав 12 ракетних та авіаційних ударів. Тривають масовані артилерійські та мінометні обстріли, використовуються системи залпового вогню", - написав він у телеграм-каналі у четвер вранці.

Гайдай зазначив, що через невеликі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута.

"Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії продовжуються", - додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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