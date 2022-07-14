Поляки забракували технічний стан двох вагонів поїзда Варшава-Київ, але "Укрзалізниця" довезла всіх пасажирів вчасно

Поляки забракували технічний стан двох українських вагонів, які не відповідають європейським стандартам, та відчепили їх від поїзда Варшава-Київ, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Обидва вагони 1976 та 1981 років випуску. Як би ми їх не ремонтували, все одно будуть технічні параметри, за якими наші вагони можна забракувати в Євросоюзі", - написав Камишін у телеграмі у середу.

Він наголосив, що пасажирів із відчеплених вагонів вдалося доставити до місця призначення.

"Двох мам із немовлятами ми одразу пересадили в спальні вагони. Ще 55 пасажирів довезли до кордону у сидячих вагонах, пересадивши їх у пристойні спальні вагони у місті Ягодин", - повідомив голова УЗ.

За його словами, за кордон без пересадки можуть їздити лише вагони RIC, яких в Україні 21 і середній вік їхній 42 роки.

Камишін зазначив, що за весь час незалежності України було куплено два вагони RIC, обидва - минулого року під час реалізації програми оновлення пасажирських вагонів.

Голова "Укрзалізниці" вибачився за незручності та зазначив, що більшість пасажирів поставилися до ситуації з розумінням, а поскаржилася лише народний депутат Іванна Климпуш‑Цинцадзе, яка очолює у Верховній Раді комітет з євроінтеграції, а до цього три роки була віцепрем'єром із євроінтеграції.

У свою чергу Климпуш‑Цинцадзе у своєму дописі, а також інші пасажири повідомили, що такі випадки, коли квитки продаються на цей поїзд із Варшави, проте вагони на початкову станцію не подаються, не поодинокі.

"Якщо неможливо забезпечити належне надання послуги, то, можливо, варто про це чесно попереджати?" - зазначила народний депутат.

RIC - міжнародний стандарт пасажирських вагонів (від італійського Regolamento internazionale per le Carroze).