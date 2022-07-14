Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обладміністрації замість Сергія Осачука

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації, замість нього на цю посаду призначено Руслана Запаранюка.

Відповідні укази №485/2022 та №486/2022 розміщені на сайті глави держави у середу.

У пресслужбі президента уточнили, що під час зустрічі в Офісі президента Зеленський висловив упевненість, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку "успішно реалізувати поставлені перед ним завдання".

"В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де тривають бойові дії", - наводить слова глави держави пресслужба ОП.

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці в Чернівецькій області. Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року працював начальником філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".