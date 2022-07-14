Санду запевнила Зеленського у відсутності загрози з боку Придністров'я для України

З боку Придністров'я не існує загрози безпеці України, заявила президент Молдови Майя Санду у середу в прямому ефірі суспільного телеканалу Moldova 1.

"Я запевнила президента Зеленського, що немає ризиків та загроз безпеці з боку Придністров'я... Ми маємо інформацію з регіону, підтримуємо контакти з лідерами адміністрації регіону", - сказала Санду, відповідаючи на запитання журналіста про подробиці її недавнього візиту до Києва.

Також вона сказала, що під час візиту обговорювалися двосторонні відносини, регіональна безпека та питання продовольчої безпеки.

"Ми домовилися, що забезпечимо шляхи транзиту для українських товарів, насамперед зернових. Це було однією з основних тем обговорення. Ми відкриті, але наші здібності обмежені. Ми робимо багато для транзиту продовольства та іншої української продукції на експорт", - сказала Санду.

Вона також наголосила, що Молдова продовжить надавати допомогу біженцям із України.

"Частина біженців повернулася до України, у нас залишилося близько 70 тис. осіб. Вони отримують допомогу, зокрема лінією ООН. Ми також піклуємося, про дітей з України, які 1 вересня мають піти до школи", - зазначила Санду.