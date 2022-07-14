Новий навчальний рік на Харківщині розпочнеться вчасно, рішення про формат навчання буде ухвалено в серпні

Незважаючи на те, що російські окупаційні війська знищують освітню інфраструктуру Харкова та області, новий навчальний рік у регіоні розпочнеться вчасно, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагається позбавити нас майбутнього, але ми не дамо йому цього зробити. Наступний навчальний рік розпочнеться вчасно. Зараз усі навчальні заклади перевіряються на відповідність вимогам безпеки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Втім, остаточне рішення щодо формату навчання ухвалюватиметься в серпні, з урахуванням ситуації", - додав він.

За словами голови ОВА, із 715 установ загальної середньої освіти області в результаті ворожих обстрілів повністю зруйновано 17, а 210 – пошкоджено. Крім того, 150 закладів загальної освіти опинилися на тимчасово окупованій території. Унаслідок обстрілів пошкоджено 21 заклад вищої освіти.