14 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 141 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 141 RUSSIAN AGRESSION

14 липня – Міжнародний день хаосу та безладдя, у Франції - День взяття Бастилії, а в Таїланді – Кхао Пханса, початок буддійського посту.

Православна церква вшановує пам'ять святих Даміана та Косми.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії:

1933 - Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;

1946 - Вийшло у світ перше видання книги Бенджаміна Спока "Дитина і догляд за нею";

1952 - Американська компанія "Дженерал моторс" оголосила, що починає встановлення в машинах перших у світі кондиціонерів;

1976 - У Канаді скасували смертну кару;

2000 - Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, в якому виклав факти про стеження за ним співробітників міліції та невідомих осіб;

2002 - В Україні утворено першу єпархію Римо-католицької церкви.

День хаосу та безладдя

14 липня, відзначають День хаосу та безладдя, ще відомий як Pandemonium Day, або День стовпотворіння.

Слово "Pandemonium" відоме ще з біблійних часів, проте набуло загального визнання лише в 17 столітті завдяки поемі англійського поета Дж. Мільтона "Втрачений рай". У своєму творі автор називає так чертоги поваленого з Небес занепалого ангела, що уособлює собою сили Зла. Буквально ж з латинської перекладається як стовпотворіння, сум'яття та безладдя.

У складному сучасному світі, сповненому стресів і повсякденних турбот, людині буває часом важко дотримуватися впорядкованого способу життя, утримувати в порядку будинок або квартиру. Іноді цей процес виходить з-під контролю людини, завдаючи їй додаткового душевного дискомфорту.

Організатори свята пропонують ненадовго згадати про те, що безлад – це чудова нагода зробити крок назустріч чомусь новому, а також згадати про те, що у побудові звичного нам світу хаос відіграв свою роль. У повсякденному житті безлад – це чудова можливість упорядкувати свій навколишній світ по-новому, зробивши його ще краще, ніж він був до цього. Пропонується провести цього дня генеральне прибирання, позбутися непотрібних речей та навести лад у думках.

День взяття Бастилії

Історична подія, яка стала підставою для заснування свята, сталася під час Великої французької революції — 1789 року парижани, що повстали, штурмом взяли фортецю-в'язницю Бастилію — символ королівського деспотизму і звільнили сімох ув'язнених. Ця подія вважається початком Великої французької революції, а також символом повалення абсолютизму.

Хоча День взяття Бастилії вважається національним святом Франції, але відзначається воно не лише у цій країні, а й у всьому світі. Оскільки ставло символом досягнутого революційним шляхом політичного звільнення, а саме слово "Бастилія" стало загальним.

Побачило світ перше видання книги Бенджаміна Спока "Дитина та догляд за нею"

За своє довге життя відомий американський педіатр Бенджамін Спок написав 13 книг. Проте саме енциклопедія для батьків – "Дитина та догляд за нею" принесла скромному дитячому лікарю та маловідомому психоаналітику світову славу. Перше видання цієї книги побачило світ 14 липня 1946 року.

За перший рік без попередньої реклами розійшлося 750 тисяч екземплярів. Такий обсяг продажу зберігався ще довгі роки, вивівши книгу Спока в Америці на друге місце за популярністю після Біблії. До кінця століття сумарний тираж книги перевищив 50 мільйонів. Книга була перекладена 42 іноземними мовами, включно з тайською, тамільською та урду.

Однак далеко не всі ідеї доктора Спока пройшли випробування часом. Деякі з них навіть були визнані вкрай небезпечними. Відомо, що саме Спок запровадив такі моменти як годування за годинником, що призвело до зникнення молока у жінок і, відповідно, до розвитку компаній із виробництва штучних сумішей.

Теорія, що дітей не треба заколисувати, якщо вони починають плакати, призвела, на думку багатьох сучасних психологів, до порушення виховання у кількох поколінь, коли дитина сприймає інформацію від матері на тактильному рівні.

Церковне свято

Брати Косма та Даміан жили у III столітті після Різдва Христового у Римі. Вони рано осиротіли. Їхнім основним заняттям була лікарська справа, в якій вони досягли значних успіхів. Вони не брали за свою працю жодної плати. Лікування Косма і Даміан поєднували з проповіддю слова Божого.

Святих братів обмовили, і їх викликав імператор Карина. Він зажадав, щоб вони зреклися Христа і визнали язичницьких богів, на що святі відповіли рішучою відмовою. Саме в цей момент у імператора зімкнуло шию і її вправив один із братів, імператор увірував у Христа і відпустив їх додому.

Брати постраждали від заздрощів лікаря, який колись був їх учителем. Цей лікар заманив їх у гори і там убив.

Іменини: Ангеліна, Даміан, Петро, Каміла, Кузьма, Никодим, Дем'ян.