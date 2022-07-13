Події

22:14 13.07.2022

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

1 хв читати
На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив "певний прогрес" на переговорах у Туреччині щодо відновлення експорту продовольства з України через Чорне море.

"Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. Я вдячний ООН і Туреччині за відповідні зусилля", - сказав він у середу ввечері у традиційному відеозверненні.

"Успіх цієї історії потрібний не лише нашій державі, а, без перебільшення, усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству у Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи", - сказав Зеленський.

"Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями обговоримо деталі з генеральним секретарем ООН", - додав він.

Теги: #україна #експорт #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 13.07.2022
Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

22:02 13.07.2022
Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

21:53 13.07.2022
Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

21:44 13.07.2022
Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

21:42 13.07.2022
На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

21:34 13.07.2022
Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

21:16 13.07.2022
Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

21:07 13.07.2022
Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

20:57 13.07.2022
Посольство України в Ізраїлі закликає бойкотувати російські компанії

Посольство України в Ізраїлі закликає бойкотувати російські компанії

20:54 13.07.2022
Посол Корнійчук ознайомився з роботою Roklen Resilience Center  в ізраїльському місті, що знаходиться під ракетним обстрілами

Посол Корнійчук ознайомився з роботою Roklen Resilience Center  в ізраїльському місті, що знаходиться під ракетним обстрілами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

ОСТАННЄ

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

Венедіктова: ООН створить команду експертів для допомоги у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни

Боррель закликав країни ЄС налагодити спільні закупівлі озброєнь на заміну тих, що виснажуються постачанням Україні

Російські окупанти зруйнували завод Zeus Ceramica у Слов'янську – голова ОВА

У Європі через аномальну спеку вирують лісові пожежі

У результаті ракетних ударів по Запоріжжю поранено 14 осіб, розпочато розслідування

Євросоюз і ще 43 країни підтримали заяву України проти РФ у рамках Конвенції про геноцид

З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 48 загиблих

Прокуратура розпочала розслідування через обстріли Миколаївської області 12-13 липня, в результаті яких загинули п’ятеро людей та ще двоє поранено

Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА