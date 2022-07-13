На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив "певний прогрес" на переговорах у Туреччині щодо відновлення експорту продовольства з України через Чорне море.

"Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. Я вдячний ООН і Туреччині за відповідні зусилля", - сказав він у середу ввечері у традиційному відеозверненні.

"Успіх цієї історії потрібний не лише нашій державі, а, без перебільшення, усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству у Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи", - сказав Зеленський.

"Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями обговоримо деталі з генеральним секретарем ООН", - додав він.