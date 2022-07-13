Події

21:37 13.07.2022

Російські окупанти зруйнували завод Zeus Ceramica у Слов'янську – голова ОВА

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Російські окупанти зруйнували завод Zeus Ceramica у Слов'янську – голова ОВА

У м. Слов'янськ російським обстрілом було зруйновано приміщення заводу Zeus Ceramica, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл - на щастя обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі, продукцією якого є найбільші торговельні країни, що купуються в Євросоюзі, США та Канаді.

"Руйнування такого заводу – серйозний удар по економіці регіону. Росіяни знищують наш промисловий потенціал. Але за все самі й заплатять!", - наголосив Кириленко.

 

 

 

Теги: #завод #руйнування #донецька

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